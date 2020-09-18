В Афинах вводят запрет на концерты и кинопоказы

Кинотеатры в Афинах и центральной области Аттика приостанавливают на две недели показы фильмов, отменены все концерты, вводится обязательная работа на удаленке для 40% работников офисов в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом. Об этом объявил в пятницу на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам замминистра, в связи с резким числом выявленных случаев инфицирования в столичной области Аттика правительство вводит в этом регионе ряд дополнительных ограничительных мер на период с 21 сентября по 4 октября. "Так, на любые публичные собрания будут допускать не более девяти человек, приостанавливаются концерты как в закрытых, так и открытых помещениях, прекращаются показы фильмов в закрытых залах кинотеатров, вводится обязательная удаленная работа в размере 40% для сотрудников в частном и государственном секторе, выполняющих офисную работу. На свадьбы, крещения и похороны будут допускаться максимум 20 человек. Людям старше 65 лет рекомендуется ограничивать свои передвижения до абсолютно необходимых в течение следующих 14 дней, чтобы избежать контактов с людьми, кроме их близкого семейного окружения, им также нужно избегать поездок на общественном транспорте", - сказал Хардалиас.

Кроме того, в Аттике решено размещать людей с бессимптомным течением болезни, которые относятся к уязвимым группам населения в специально отведенных для этого карантинных отелях, сказал замминистра, добавив, что для работников частного и государственного сектора вводится различное время их прихода на работу.

По словам Хардалиаса, с начала пандемии в 11-миллионной Греции зафиксировано более 14 тыс. случаев заболевания. Он призвал работодателей активно применять в офисах разработанные медицинские протоколы, поскольку 29,07% случаев выявлено именно на рабочих местах. Хардалиас подчеркнул необходимость дальнейшего использования гражданами защитные маски в общественном транспорте и такси, при этом отметив, что пока нет необходимости в повторном введении всеобщего карантина в стране.

Рост заболеваемости COVID-19 в Греции отмечается с конца июля, когда были отменены все ограничения для местных жителей и начались массовые поездки туристов из-за рубежа. В связи с этим власти регулярно вводят ограничительные меры в различных регионах страны, касающиеся главным образом запрета на работу кафе, баров, дискотек и развлекательных заведений после полуночи и до утра. Во вторник власти уже объявили особые меры для Афин и столичной области Аттика, где фиксируется большинство случаев заболевания (3 случая ежедневно на 100 000 жителей). В частности, в Аттике c 16 сентября и в течение двух следующих недель нужно будет носить защитные маски на всех рабочих местах в государственных и частных организациях и предприятиях.