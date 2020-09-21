Генсек ООН предупредил мир о серьезных проблемах из-за конфликта США и Китая

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил мир о возможных серьезных проблемах из-за конфликта между США и Китаем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что действующая прежде система биполярного мира была сломана, а на смену ей пришла многополярная система.

"Но пока еще мир не многополярен, скорее, в нем царит хаос и отношения между державами становятся все более сложными", - уточнил Гутерриш.

Генсек добавил, что ситуация между двумя крупнейшими экономическими державами - Китаем и США - может быть изменена в лучшую сторону. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация "непредсказуемая", поэтому необходимо подождать пару лет.