В России добровольцы получили китайскую вакцину от COVID-19

Первая группа добровольцев в РФ привита китайской вакциной от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований, чувствует себя хорошо, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В этом месяце в московских центрах была провакцинирована первая группа добровольцев-участников международного клинического исследования III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России, разработанной CanSino Biologics Inc. ("CanSinoBIO") и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук", - сообщили в "Петровакс" в понедельник

"В данный момент первые добровольцы чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений", - отметили в компании.