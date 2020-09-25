https://news.day.az/world/1274194.html У побережья Японии произошло сильное землетрясение
У побережья Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу у берегов Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 181 км к юго-востоку от города Симода с населением примерно 26 тыс. человек, очаг залегал на глубине 118 км.
О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами не объявлялось.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре