У побережья Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу у берегов Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 181 км к юго-востоку от города Симода с населением примерно 26 тыс. человек, очаг залегал на глубине 118 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами не объявлялось.