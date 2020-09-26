В России предложили ввести обязательную вакцинацию от гриппа для государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в проекте приказа Министерства здравоохранения РФ.

Согласно документу, в связи с пандемией коронавируса предполагается в обязательном порядке делать прививки определенным группам населения. Вакцинации будут подлежать волонтеры, а также работники социальной и коммунальной сфер. Отмечается, что данная мера направлена на предотвращение массовой заболеваемости острыми вирусными инфекциями. Помимо этого, обязательная вакцинация от гриппа позволит сократить число заболевших коронавирусом.

Ранее в Минздраве назвали пока не нуждающуюся в прививке от коронавируса группу людей. По словам, главы ведомства Михаила Мурашко, переболевшим COVID-19 людям не нужно делать прививку от коронавируса в этом сезоне. Он отметил, что у этой группы людей иммунитет сформирован, соответственно, необходимости в вакцинации пока нет.