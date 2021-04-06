Президент Сербии сообщил, что привьется китайской вакциной

Президент Сербии Александр Вучич 6 апреля привьется от коронавируса китайской вакциной Sinopharm, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm", - сообщил он в понедельник в эфире канала TV Pink.

Вакцинация пройдет во время рабочей поездки Вучича в поселок Рудна-Глава (200 км к востоку от Белграда). В программе поездки запланировано общение президента с местными жителями, вакцинация президента республики, а также обращение к прессе, сообщила пресс-служба Вучича.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела иммунизацию свыше 2,6 млн своих граждан, из которых более 1 млн 90 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю привившихся на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.