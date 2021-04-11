В Ереване обнаружен труп дочери генерала ФСБ России
В столице Армении найден труп дочери генерал-лейтенанта ФСБ России.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в районе 17:40 в полицию поступил сигнал о том, что на балконе одного из домов, расположенных на улице Давид Анахт, обнаружен труп женщины.
На место происшествия выехала оперативная группа отдела полиции во главе с начальником отдела. Прибыла также следственная группа следственного отдела Ереванского следственного управления СК Армении.
Полицейские обнаружили на балконе тело 40-летней женщины. Рядом с трупом был обнаружен пистолет.
Сообщается, что отец покойной генерал-лейтенант ФСБ Российской Федерации. Пистолет был наградным и принадлежал ему.
О том, является ли произошедшее самоубийством, несчастным случаем или убийством станет ясно после проведения ряда экспертиз.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре