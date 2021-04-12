Акции протеста начались в Миннесоте после смерти афроамериканца

Протесты начались в Бруклин-Сентере в американском штате Миннесота после того, как полицейские выстрелили в афроамериканца. Об этом сообщает Star Tribune.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным издания, погибший - 20-летний Дант Райт. Стражи порядка в воскресенье остановили его автомобиль из-за нарушения ППД. Полиция выяснила, что ранее их коллеги выдали ордер на арест молодого человека. Райт не подчинился требованиям полицейских, которые пытались его задержать. Он сел в свое авто, тогда один из полицейских выстрелил в него. Машина парня проехала несколько улиц, после чего попала в ДТП. Медики оказали Райту необходимую помощь, но спасти жизнь ему не удалось.

В авто Райта также ехала женщина, она была госпитализирована с травмами.

После случившегося порядка 500 человек вышли на улицы. Они собрались у здания городского полицейского управления. Полиция попросила их разойтись, но они отказались. Тогда правоохранители применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Еще 200 граждан пришли к месту гибели Райта. Они разгромили два автомобиля полиции. Также произошли столкновения между стражами порядка и протестующими.

Ранее в США волну протестов вызвала смерть Джорджа Флойда. Напомним, Флойд был задержан 25 мая, когда его заподозрили в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. На разлетевшейся по Сети видеозаписи видно, как Шовин во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Подозреваемый кричал, что он не может дышать, однако полицейские на это никак не реагировали. В скором времени Флойд скончался в больнице.

На следующий день четверых сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позже им были предъявлены обвинения, а затем их арестовали.

Смерть Флойда спровоцировала волну протестов, переросших в массовые беспорядки, а также погромы по всей стране. Протестные акции были поддержаны и в других странах мира. На фоне смерти Джорджа Флойда всемирную популярность получило общественное движение Black Lives Matter, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.