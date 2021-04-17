Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова

"Полиция Чехии, Национальный центр борьбы с организованной преступностью, в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями, просит помощи в розыске двух лиц, которые в период с 11.10.2014 года до 16.10.2014 года находились на территории Чехии - сперва в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинским краях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти лица владели российскими паспортами, выданными Александру Петрову, дата рождения - 13.07.1979, и Руслану Боширову, дата рождения 12.04.1978", - подчеркнул Ибегей.

Он также сообщил, что эти лица, фотографии которых в субботу были размещены на сайте чешской полиции, использовали также паспорта граждан Молдавии и Таджикистана. "Данные люди использовали каждый как минимум по два паспорта. Кроме российских, у них были паспорта [граждан] Молдавии, выданный на имя Николая Попы, дата рождения - 18.07.1979, и Таджикистана, который был выдан Руслану Табарову, рожденному 23.10.1975", - отметил Ибегей.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по данным чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как они сказали, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Между тем представители полиции пока не говорят о связи между взрывом на складе боеприпасов и розыском двух вышеназванных лиц.