Обиженная на Tesla женщина устроила дебош во время автосалона

Во время автосалона в Шанхае одна из посетительниц устроила самый настоящий дебош: китаянка забралась на крышу выставленного автомобиля Tesla, начала размахивать курткой и выкрикивать лозунги.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, среди фраз, которые успела прокричать китаянка: "У Tesla отказали тормоза", "Тесла", убирайся из Китая!" и "Зачем убивать китайцев?".

Позже в самой компании прокомментировали этот инцидент. Оказалось, что женщина - одна из владелиц электрокаров, она попала в аварию и пострадала. Но в Tesla отметили, что причиной аварии была не неисправность тормозов, а превышение китаянкой скорости.