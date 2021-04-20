Названа причина смерти полицейского, погибшего после штурма Капитолия

Главный судмедэксперт округа Колумбия Франциско Диас постановил, что умерший после штурма Капитолия полицейский Брайан Сикник скончался от естественных причин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Washington Post.

Как сообщил судмедэксперт, Сикник перенес два инсульта и скончался на следующий день после беспорядков в американской столице.

Вскрытие, по заявлению Диаса, не подтвердило версию гибели полицейского от распыления химического вещества, так как следов реакции не было обнаружено. Эксперты также не нашли признаков внешних или внутренних повреждений, которые могли быть получены в результате травм.

По мнению главного судмедэксперта столичного округа, такие выводы осложнят работу прокуроров, которые намеревались предъявить обвинения в убийстве в связи со смертью Сикника после беспорядков.