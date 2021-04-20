В Европе предложили отслеживать рабочее время сотрудников при помощи смартфонов

Министр труда Греции предложил контролировать рабочее время сотрудников через их смартфоны.

Для этого смартфон работника надо будет подключить к сервису министерства труда, пишет "Красная весна". Цель этого нововведения, как говорит министр, - защита греков от переработок. Для этого будет создана цифровая карта, которая позволит министерству отслеживать рабочее время, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Работник будет сам сообщать время, когда пришел на работу и ушел с нее. Министерство же сможет это проверить.

Сообщается, что соответствующий законопроект об изменении трудового законодательства внесут в парламент в мае.

Отмечается, что в Греции, как и в других странах мира, действуют карантинные меры. Поэтому многие греки продолжают работать в удаленном режиме.