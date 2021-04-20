В России предложили ввести «пивное эмбарго» из-за обвинений Чехии

Россия в ответ на политику Праги может наложить санкции на чешскую продукцию и ввести "пивное эмбарго". Такие меры в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" предложил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перформансы, высказывания, будут нести конкретный экономический характер для их страны", - сказал он.

По его словам, в стране нет проблем с пивом и без чешского напитка россияне справятся. При этом запрет может привести к снижению популярности алкоголя в стране. "У нас в России в год потребляется около восьми миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются", - добавил Хамзаев.