https://news.day.az/world/1336627.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 380 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 380 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 380 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.
По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 68 746.
За последние сутки в Иране выявлено 22 904 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 358 809.
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