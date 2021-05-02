В США выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 45 303, скончались 490 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали более 56 тысяч случаев заражения COVID-19 и 1038 летальных исходов.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тыс. смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,3 млн. зараженных, скончались более 576 тыс. пациентов с COVID-19.