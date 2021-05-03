https://news.day.az/world/1339266.html В Грузии приостановлена работа общественного транспорта
В Грузии приостановлена работа общественного транспорта
С 3 по 12 мая в Грузии приостановлена работа общественного транспорта.
Решение об этом принято Межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом, сообщает Day.Az.
В решении отмечено, что этот шаг был предпринят с целью более эффективной борьбы с распространением инфекции.
Запрет не повлияет на такси и междугородние перевозки.
Кроме того, отмечено, что дни с 4 по 11 мая на территории страны будут нерабочими. Сотрудникам частных и государственных структур рекомендовано работать удаленно.
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