Франция анонсировала «новые меры» ЕС в отношении России

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит ЕС в конце мая рассмотрит возможные меры в отношении России.

"Реакция России (на санкции Евросоюза) была непропорциональной, она произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС", - заявил Бон, передает ТАСС.

По его словам, Франция "намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эммануэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий".

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в кулуарах совещания глав МИД стран G7 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном отношения с Россией. В ходе беседы обсуждались "наращивание российской военной мощи" в Крыму и на границе с Украиной и "действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС".