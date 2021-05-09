ЕК не будет обновлять заказ вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года

Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия "не обновила заказ вакцин AstraZeneca после июня 2021 года", - пишет агентство.

Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС в первые месяцы этого года.

Шведско-британская компания AstraZeneca стала первой из шести западных фармацевтических фирм, у которых Еврокомиссия предзаказала 2,3 млрд доз вакцины еще во втором полугодии прошлого года, до завершения разработки препаратов. Контракт с этой компанией на 400 млн доз был подписан в августе прошлого года, задолго до выхода вакцины на рынок. Еврокомиссия по нему внесла предоплату в €336 млн.