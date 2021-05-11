Израиль закрыл доступ в сектор Газа для иностранных журналистов

Израильские военные закрыли с 11 мая возможность въезда в сектор Газа для иностранных журналистов, сообщило Управление пограничных переходов при Министерстве обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проход журналистов через КПП "Эрез" (единственный пассажирский КПП в северной части сектора Газа - прим. ТАСС) до дальнейшего уведомления запрещен. Доводим до вашего сведения, что журналисты не смогут пройти через КПП "Эрез" до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении управления Минобороны, распространенном израильской правительственной пресс-службой.

Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 мск понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов из палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов. За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника - более 200. В ответ израильские военные поразили за 16 часов порядка полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад", сообщила армейская пресс-служба.

В настоящий момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля близ границы с сектором.