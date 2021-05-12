https://news.day.az/world/1342149.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 325 тысяч
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 325 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 1 409 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 27 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 325 665, число умерших - 4 363.
Вылечились 304 935 человек.
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