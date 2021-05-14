Хулиганы напали на пассажиров метро в Нью-Йорке

Нападения на прохожих произошли на трех разных станциях метро в Нью-Йорке, четыре человека получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом в пятницу, 14 мая, сообщает DailyMail.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы с травмами, которые не представляют опасности для жизни.

Атаки длились около 11 минут. Злоумышленники наносили удары кулаками и, по предварительной информации, крали кошельки. Во время одного из нападений преступники отобрали у мужчины телефон и выбросили его на рельсы, чтобы жертва не смогла вызвать экстренные службы.

"Несколько пассажиров метро стали жертвами неспровоцированных нападений, которые, вероятно, совершили одни и те же подозреваемые <...> Детективы изучат все улики, а преступники будут привлечены к ответственности", - прокомментировали происшествия в транспортной полиции Нью-Йорка (NYPD Transit).

Отмечается, что трое подозреваемых всё еще находятся на свободе.