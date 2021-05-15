Полиция Парижа применила водометы для разгона пропалестинской манифестации

Полиция Парижа применила в субботу слезоточивый газ и водометы для разгона запрещенной МВД Франции пропалестинской манифестации, передает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Акция в поддержку Палестины собрала в северных кварталах Парижа несколько десятков манифестантов. У многих демонстрантов в руках были палестинские флаги и плакаты с лозунгами солидарности с палестинским народом.

Еще до начала манифестации к месту сбора участников протеста прибыли полицейские. Всего, по информации префектуры Парижа, за обеспечением порядка в городе следят около 4 200 сотрудников полиции и жандармерии. "Наша стратегия вполне ясная - немедленное пресечение демонстрации", - сказал в субботу префект парижской полиции Дидье Лальман.

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить проведение демонстрации в Париже в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Дарманен напомнил, что подобные акции спровоцировали беспорядки в 2014 году, и призвал префектов регионов проявлять бдительность. Административный суд Парижа назвал такое решение правомерным.