В Германии рухнул пешеходный мост

Один человек погиб в результате обрушения пешеходного моста в городе Зельце (федеральная земля Нижняя Саксония) недалеко от Ганновера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Bild.

Как минимум один человек пострадал. По информации издания, строительство рухнувшего моста на данный момент закончено не было. Как там оказались люди, идет ли речь о рабочих, пока не сообщается.

Инцидент произошел во вторник около 15:30 по местному времени. На место прибыл спасательный вертолет.