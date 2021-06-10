США купят 500 млн доз вакцины Pfizer

Соединенные Штаты закупят у компании Pfizer 500 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы передать их почти 100 странам с низким уровнем дохода. Об этом сообщил президент США Джо Байден, представляя американскую программу вакцинации.

"По моему поручению США закупят у Pfizer дополнительно 500 млн доз вакцин, чтобы передать около 100 странам с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего", - сказал Байден. "Это исторический шаг, крупнейшее единовременное приобретение вакцин от коронавируса для передачи [другим странам]", - добавил он.

"Поставки этих 500 млн доз начнутся в августе, как только они будут произведены. 200 млн доз будут доставлены в этом году, 300 млн будут доставлены в первой половине 2022 года", - уточнил он.