ВОЗ предупредила Европу в связи с вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения заявила, что уровень вакцинации по Европе "далеко не достаточен", чтобы предотвратить повторную волну COVID-19 осенью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что очень заразный штамм коронавируса, впервые выявленный в Индии, "может закрепиться в регионе", поскольку многие страны готовятся ослабить ограничения и разрешить больше общественных собраний и путешествий через границы.

"На сегодняшний день лишь 30% жителей Европы получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 17% завершили процедеру. Хотя мы значительно продвинулись, этого ещё недостаточно. Охват вакцинацией далёк от уровня, необходимого для защиты региона от нового всплеска заражений. До достижения цели - по крайней мере 80%-го охвата взрослого населения - нам ещё далеко", - сказал Клюге.

В то же время Европейский парламент проголосовал за временный отказ от Соглашения ВТО ТРИПС о патентах на вакцины с целью улучшить глобальный доступ к недорогой медицинской продукции, необходимой для борьбы с с COVID-19, и решить проблемы глобального производства и дефицита поставок.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в европейских странах 27 декабря 2020 года. На то время единственной одобренной европейским регулятором препаратом был от Pfizer/ BioNTech. Сейчас спектр вакцин шире.