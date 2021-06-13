На Олимпиаде в Токио могут ввести штрафы за нарушение мер против коронавируса

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио рассматривают вариант введения системы штрафов за нарушение правил поведения и мер против коронавируса во время игр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны обсудить этот вопрос и принять решение. Мы будем стараться, чтобы до штрафов дело не доходило. Тем не менее мы также хотим избежать нарушений. Для обеспечения безопасности необходимо ужесточить правила поведения", - приводит слова главы оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото ТАСС.

Ранее организаторы ОИ-2021 приняли решение провести Игры без иностранных болельщиков.

Изначально Олимпийские игры в Токио должны была пройти летом 2020 года. Соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса, и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.