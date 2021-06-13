https://news.day.az/world/1352178.html Смерч сняли на видео в России - ВИДЕО
Смерч сняли на видео в России - ВИДЕО
Над поселком Анна в Воронежской области пронесся смерч. Местные жители сняли вихрь на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам пользователей Интернета, смерч прошел над поселком в пятницу, 11 июня. Очевидцы отметили, что природное явление поначалу было тонким, но затем становилось все больше и больше.
"Был тонкий, теперь расплывается до самого неба. Пыль как будто, торнадо, что ли. На дым непохоже", - сказал одна из свидетелей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре