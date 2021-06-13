Смерч сняли на видео в России

Над поселком Анна в Воронежской области пронесся смерч. Местные жители сняли вихрь на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам пользователей Интернета, смерч прошел над поселком в пятницу, 11 июня. Очевидцы отметили, что природное явление поначалу было тонким, но затем становилось все больше и больше.

"Был тонкий, теперь расплывается до самого неба. Пыль как будто, торнадо, что ли. На дым непохоже", - сказал одна из свидетелей.