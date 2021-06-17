https://news.day.az/world/1353345.html В Грузии за последние сутки выявлен 741 случай заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлен 741 случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлен 741 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 18 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 356 920, число умерших выросло до 5 114.
От коронавируса вылечились 342 720 человек.
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