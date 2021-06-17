В Грузии за последние сутки выявлен 741 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлен 741 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 18 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 356 920, число умерших выросло до 5 114.

От коронавируса вылечились 342 720 человек.