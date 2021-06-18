https://news.day.az/world/1353885.html Антониу Гутерриш назначен генсеком ООН на второй срок
Антониу Гутерриш назначен генсеком ООН на второй срок
Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.
"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он.
Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.
Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.
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