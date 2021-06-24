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В Санкт-Петербурге рухнул вертолет - есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
В Ленинградской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Авиакатастрофа произошла под деревней Корпикюля в Гатчинском районе. Жители не пострадали. На место едут спасательные службы.
По предварительной информации, на борту находились трое человек, они погибли.
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