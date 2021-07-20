В тюрьму за селфи: что ждет фигурантов дела о штурме Капитолия в США

Восемь месяцев за решеткой проведет американец за селфи в здании конгресса. Дело участника штурма Капитолия - показательное, поэтому ни признание вины, ни отсутствие каких-либо правонарушений ранее на судью не подействовали. И это лишь один из эпизодов настоящей охоты, которую федералы сейчас ведут в отношении всех, кто 6 января приблизился к Капитолию хоть на метр. О том, что теперь ждет участников штурма, узнали журналисты РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Правосудие по-американски: за фото внутри Капитолия в тот самый роковой день начала января Пол Ходжкинс отправится в тюрьму на восемь месяцев. Суд признал - в преступной организации он не состоял, да и вообще никогда прежде не привлекался. Но никакого оправдательного приговора или хотя бы условного срока - это показательный процесс для остальных сторонников экс-президента США Дональда Трампа, запустивший маховик массовых преследований неугодных.

Суд над так называемыми внутренними террористами на деле превращается еще и в акт публичного унижения. Морозным зимним днем 38-летний житель Флориды приехал в столицу поддержать Дональда Трампа и решил сфотографироваться. Внутри Капитолия, с флагом в руках. С экстремистами не связан, от погромщиков держался подальше. Раскаяние Ходжкинса и заявление о том, что он никогда бы не вошел внутрь, если бы знал о печальном финале, судью не тронули. Он был участником "одного из худших эпизодов американской истории" - прямая цитата блюстителя фемиды.

"Он встал и сказал: "То, что произошло, не было правильным, и я был не прав". Он признал вину, но ему дали реальный срок. Он, как и все остальные, был поглощен этим моментом и просто последовал за толпой. Он зашел и вышел", - прокомментировал адвокат Патрик Ледук.

Полгода пребывания демократов у власти в Вашингтоне отметились вовсе не значимыми внутренними или геополитическими достижениями. Во главе угла - одержимость местью в отношении сторонников бывшего президента. Под каток репрессий попадают даже свои. Джон Салливан - темнокожий журналист, к сторонникам Трампа всегда относился без симпатии, во время митингов в Вашингтоне выполнял свою работу: снимал все на камеру. В эксклюзивном интервью РЕН ТВ репортер рассказал, что против него сейчас выдвигают восемь обвинений - и грозит ему как минимум 10 лет.

"Из обвинений, например, попытка сорвать заседание Конгресса, что не имеет никакого смысла, ведь я не поддерживаю Трампа, но кому какая разница. Мне кажется, что у меня одно из самых объемных обвинений. И это интересно, потому что я не совершил никакого насилия, я никого не ударил, ничего не сломал. Я просто пришел туда со съемочной аппаратурой, чтобы делать свою работу", - сказал Салливан.

Салливан под ударом еще и потому, что именно в его объектив попало убийство Эшли Бэббит, которая погибла при штурме Капитолия. Республиканцы требуют обнародовать имя охранника, сделавшего выстрел в упор. Эти данные держатся в строжайшем секрете, а сам стрелявший оправдан.

"Никто до сих пор не знает, кто стрелял в Эшли Бэббит. Если бы это был кто-то из наших сторонников, этого человека знали бы все. Он был бы самым хорошо известным человеком в этой стране", - заявил Трамп.

Совсем другое дело - преследование внутренних врагов. Так называемое "лего-гейт" потрясло все Соединенные Штаты. Во время обыска у одного из подозреваемых нашли конструктор - точную копию здания Капитолия. Владельца тут же записали в экстремисты. Якобы игрушка могла быть учебным пособием по диверсионным действиям.

"Они утверждают, что при аресте нашли оружие, блокнот с записями о пошаговом создании вооруженного отряда. И да, они сказали, что обнаружили собранную лего-модель Капитолия. Обвинители без какой-то внятной причины внесли эту модель в перечень улик", - сообщил журналист-расследователь Скот Макфарлен.

Одиночные камеры, издевательства и даже побои со стороны надзирателей - суровая реальность для тех, кого демократы объявили угрозой национальной безопасности. Столь масштабной, сколь и беспощадной охоты на собственных граждан не вели даже маккартисты в середине прошлого века. Сейчас в черном списке американцев, кому уже предъявили обвинения, больше 550 человек. В розыске - еще как минимум триста.