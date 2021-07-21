В Китае затопило метро

Тоннель метро оказался затопленным в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Какговорится в сообщении местных властей, опубликованном в социальной сети Weibo, по меньшей мере 12 человек погибли, еще пять пострадали.

В общей сложности из тоннеля эвакуированы около 500 человек.