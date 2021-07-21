https://news.day.az/world/1363392.html В Китае затопило метро - много погибших
В Китае затопило метро - много погибших
Тоннель метро оказался затопленным в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Какговорится в сообщении местных властей, опубликованном в социальной сети Weibo, по меньшей мере 12 человек погибли, еще пять пострадали.
В общей сложности из тоннеля эвакуированы около 500 человек.
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