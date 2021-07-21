Студенческая вечеринка в яхт-клубе Сан-Вито в городе Торонто на юге Италии закончилась стрельбой. Ранения получили десять человек. Об этом сообщает ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На вечере в дископабе яхт-клуба отдыхали 300 студентов. Согласно реконструкции, стрельба произошла в разгар драки между молодыми людьми из двух разных районов Торонто - Тамбури и Гротталье. Огонь открыл молодой человек, имевший при себе пистолет 9-го калибра, сейчас он задержан полицией.

В результате пострадали четыре девушки и шестеро мужчин в возрасте от 20 до 28 лет. Все раненые были доставлены в больницу. Медики сообщили, что ни один из них не находится в тяжелом состоянии.