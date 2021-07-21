В Сочи снесли самострой армянина, расстрелявшего судебных приставов

В Адлере было исполнено постановление суда, из-за которого на улице Просвещения Вартан Кочьян застрелил двух судебных приставов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео работы строителей публикует городское сообщество в социальной сети. Самострой Кочьяна был снесен буквально за час.

Напомним, 9 июня в Сочи армянин расстрелял троих судебных приставов. Кадры жестокого убийства были опубликованы в Телеграм очевидцами, спрятавшимися в ближайшем продуктовом магазине. На кадрах подозреваемый с ружьем в руках прогуливался рядом с трупами.

Российские СМИ сообщали, что судебные приставы хотели вручить 61-летнему Вартану Кочьяну документы по решению суда: его обязали снести самострой. Однако, 60-летний хозяин построек вступил в конфликт и потребовал "покинуть его территорию", после чего произвел не менее 3 выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также мужчину, привлеченного к сносу. Они скончались на месте. В мэрии Сочи, комментируя инцидент, рассказали, что летом 2019 года в самовольных постройках, рядом с которыми случилась перестрелка, произошёл пожар, в котором погибло 11 человек.