США выведут свои войска из Ирака до конца года

Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет в четверг газета Wall Street Journal.

"Высокопоставленные чиновники Ирака и США намерены опубликовать заявление, содержащее призыв к выводу американских вооруженных сил из Ирака до конца текущего года", - цитирует газета свои источники.

В то же время, указывает газета, Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой "Исламское государство".