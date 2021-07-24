В Белом доме заявили о неэффективности санкций Китая против США.

По словам Джен Псаки, ограничительные меры со стороны Пекина не остановят Вашингтон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соединенные Штаты, в свою очередь, продолжат политику санкций против КНР, отметила она.

"Мы в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции... Нас не останавливают эти действия", - заявила Псаки на брифинге с журналистами.

Ранее стало известно, что Китай введет санкции против бывшего американского министра торговли Уилбура Росса и еще шестерых высших чиновников. Такие меры стали ответной реакцией на ограничения, введенные американским Минюстом в отношении китайских чиновников в Гонконге.