Suzuki и Daihatsu вошли в электромобильный альянс Toyota

Компании Suzuki Motor и Daihatsu Motor присоединились к трем другим крупным японским автопроизводителям, включая Toyota Motor, для совместной разработки передовых технологий и ускорения электрификации коммерческих автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На этой неделе было объявлено, что Suzuki и Daihatsu инвестируют в совместное предприятие, в апреле созданное Toyota, Hino Motors и Isuzu Motors. Компании намерены сотрудничать в проведении дорогостоящих исследований и совместной работы над "подключенными, автономными, совместно используемыми и электрическими транспортными средствами" (так можно расшифровать аббревиатуру CASE - connected, autonomous, shared and electric vehicles). Этот проект также является частью усилий компаний по быстрой адаптации к миру с нулевым выбросом углерода.

Suzuki и Daihatsu приобретут у Toyota по 10% акций совместного предприятия. После сделки Toyota будет иметь 60% акций предприятия под названием Commercial Japan Partnership Technologies, в то время как у Hino, Isuzu, Suzuki и Daihatsu будет по 10%.

Изначально предприятие было создано для разработки технологий для коммерческих автомобилей, в основном грузовиков. С приходом Suzuki и Daihatsu, двух крупных производителей мини-автомобилей или автомобилей категории "кей-кар", СП расширит сферу своих интересов, включив в нее автомобили этой категории, очень популярные в Японии.