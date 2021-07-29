В результате лесных пожаров в Турции пострадали 183 человека

В результате лесных пожаров на юге Турции пострадали не менее 183 человек. Об этом сообщает Haber 61 со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства страны Бекира Пакдемирли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр здравоохранения провинции Анталия Юнал Хюльду уточнил, что 15 из них сейчас находятся на лечении в больнице, остальные выписаны. Еще трое человек погибли.

Лесные пожары начались на юге Турции накануне. По информации представителя генконсульства России в Анталии, сведений о пострадавших россиянах не поступало. Отмечалось, что основные туристические объекты в регионе находятся вне зоны пожара, и вопрос об эвакуации российских туристов не стоит.