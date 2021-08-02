Аятолла Хаменеи дал указание объявить в Иране 2-недельные каникулы в связи с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи дал указание объявить 2-недельные каникулы в соответствии с запросом министра здравоохранения страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, министр здравоохранения Ирана Саид Намаки обратился с письмом к Верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи с просьбой объявить в стране 2-недельные каникулы, на две недели ужесточить контроль за медицинскими протоколами с целью предотвращения распространения коронавируса в стране и снижения нагрузок на больницы.

В ответ на письмо министра здравоохранения аятолла Хаменеи дал указание президенту Ирана обсудить этот вопрос в штабе по борьбе с коронавирусом и предпринять необходимые шаги.