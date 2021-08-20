В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 59 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 4 743 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 59 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 506 040, число умерших выросло до 6 649.

От коронавируса вылечились 440 370 человек.