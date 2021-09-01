Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 550 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 3 886 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 74 человека.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 553 697, число умерших - 7 482. Вылечились 497 517 человек (89%).