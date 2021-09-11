https://news.day.az/world/1378861.html В Сирии напали на турецкие подразделения, есть погибшие и раненые
В Сирии напали на турецкие подразделения, есть погибшие и раненые
Двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения неизвестных в субботу на севере Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщило минобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В зоне деэскалации "Идлиб" 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь", - отмечается в распространенном заявлении.
Между тем газета Yeni Safak утверждает, что за нападением стоят члены сепаратистской организации "Рабочая партия Курдистана".
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