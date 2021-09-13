В ООН не исключили полного экономического коллапса Афганистана

Международное сообщество не должно допустить полного экономического коллапса Афганистана, угроза которого является серьезной. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на донорской конференции по Афганистану, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эта угроза серьезна, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. - Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные - это кровь экономики".

Гутерриш добавил, что в условиях рестрикций, введенных в отношении Афганистана, необходимо не допустить обрушения экономической системы страны.

Деловая активность в Афганистане фактически остановилась с приходом к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Многие из его членов внесены в террористические списки ООН, что серьезно ограничивает возможность контактов с ними. Кроме того, США заблокировали на счетах в своих банках $9,5 млрд, принадлежавших прежнему афганскому правительству.

Секретариат ООН не будет заниматься вопросом отмены санкций против талибов, поскольку данная тема находится в компетенции стран - членов всемирной организации, указал Гутерриш.

"Этот вопрос находится в компетенции стран-членов, Совета Безопасности ООН. Я уверен, что в нужное время они примут решение. Секретариат ООН вмешиваться не будет, наша задача - обеспечить гуманитарную помощь и помочь стране избежать экономического коллапса", - сказал он.

Многие из пришедших к власти в Афганистане талибов внесены всемирной организацией в списки террористов. На практике это означает запрет на поездки за пределы страны, за исключением тех случаев, когда целью является участие в переговорах. Кроме того, остается неясным дипломатический статус этих представителей "Талибана", а также вызывает вопросы возможность установления деловых отношений с созданными ими организациями.