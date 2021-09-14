https://news.day.az/world/1379933.html Жириновский потерял штаны во время предвыборных дебатов - ВИДЕО
Жириновский потерял штаны во время предвыборных дебатов - ВИДЕО
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.
Как передает Day.Az, трансляцию дебатов вел ТВЦ, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.
Жириновский обрушился с критикой на тех, кто "устроил капитализм". "Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты", - заявил Жириновский.
Однако его речь прервал казус - у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.
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