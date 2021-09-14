Жириновский потерял штаны во время предвыборных дебатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.

Как передает Day.Az, трансляцию дебатов вел ТВЦ, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.

Жириновский обрушился с критикой на тех, кто "устроил капитализм". "Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты", - заявил Жириновский.

Однако его речь прервал казус - у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.