Стало известно о первых случаях гибели бобров от COVID-19

В Монголии зафиксировали первые случаи гибели бобров от коронавируса. Об этом стало известно "Синьхуа" от эксперта Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурена Тувшинбаяра, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в прошлом месяце при загадочных обстоятельствах умерли два бобра, содержавшихся в центре разведения при Управлении окружающей среды Улан-Батора. "Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал COVID-19", - заключил эксперт.

Тувшинбаяр добавил, что еще у семи бобров в центре наблюдались симптомы "дельта"-штамма - кашель, выделения из носа и глаз, а впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Отмечается, что заболевшим бобрам была оказана медицинская помощь, они выздоровели.

25 июля группа ученых выяснила, что обезьяны и представители семейства кошачьих являются одними из наиболее подверженных заражению коронавирусом животных. Эксперты из Института инфекционных заболеваний Швейцарии, Института вирусологии и иммунологии Бернского университета совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики исследовали 12 видов млекопитающих.

Всемирная организация по охране здоровья животных, британское Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельскому хозяйству, а также американские Центры по контролю и профилактике заболеваний подтверждали, что животные могут болеть коронавирусом, а само заболевание - передаваться от животных человеку и от человека животным.