https://news.day.az/world/1380854.html Свыше 32 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Свыше 32 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 262 человека.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 343 142 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 28 118 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 32 249 человек.
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