Кадры извержения крупнейшего вулкана в Мексике

В Мексике проснулся главный вулкан страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru, Попокатепетль выбросил пепел на высоту полтора километра. Cообщается о выпадении пепла в восточной части столицы страны. В ближайших районах объявлен "желтый" урвоень тревоги.

Местным жителям и туристам запрещено приближаться к горе. Вулкан расположен всего в 50 километрах от столицы Мехико. Сейсмологи считают, что вслед за вулканической активностью последует землетрясение.