https://news.day.az/world/1381003.html Кадры извержения крупнейшего вулкана в Мексике - ВИДЕО
Кадры извержения крупнейшего вулкана в Мексике - ВИДЕО
В Мексике проснулся главный вулкан страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru, Попокатепетль выбросил пепел на высоту полтора километра. Cообщается о выпадении пепла в восточной части столицы страны. В ближайших районах объявлен "желтый" урвоень тревоги.
Местным жителям и туристам запрещено приближаться к горе. Вулкан расположен всего в 50 километрах от столицы Мехико. Сейсмологи считают, что вслед за вулканической активностью последует землетрясение.
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