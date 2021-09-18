https://news.day.az/world/1381444.html Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России осенью
Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России осенью
Увеличение случаев COVID-19 текущей осенью в России точно будет, но показатели, как ожидается, будут ниже по сравнению с 2020 годом, поскольку иммунитет у населения уже "натренирован". Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА "Новости", передает Day.Az.
По словам специалиста, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране формируется, но в основном естественным путем.
"Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку", - сказал Тимаков.
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