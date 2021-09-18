Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России осенью

Увеличение случаев COVID-19 текущей осенью в России точно будет, но показатели, как ожидается, будут ниже по сравнению с 2020 годом, поскольку иммунитет у населения уже "натренирован". Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА "Новости", передает Day.Az.

По словам специалиста, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране формируется, но в основном естественным путем.

"Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку", - сказал Тимаков.