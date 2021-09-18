В Ереване снова неспокойно, полиция жестоко задерживает вышедших на улицы граждан

Правоохранители в Ереване начали задерживать участников акции протеста против запланированного властями на 21 сентября концерта в честь Дня независимости республики. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Около 200 участников акции пытаются пройти на площадь Республики в центре Еревана к зданию правительства, однако полиция перекрыла подступы к площади с прилегающих улиц. Как передает корреспондент ТАСС, задержания произошли на улице Абовяна, ведущей к главной площади столицы,.

"Мы хотим провести акцию протеста, потому что для нас неприемлемо, что власти решили устроить праздничный концерт тогда, когда у нас столько потерь из-за войны в Нагорном Карабахе, к тому же враг находится на суверенной территории Республики Армения", - сказал участвующий в акции кинопродюсер Армен Григорян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, несмотря на потери в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, власти решили провести праздничное мероприятие в честь 30-летия независимости Армении. По словам Пашиняна, солдаты погибли в борьбе за независимость страны. Оппозиция, а так же многие родственники погибших военнослужащих потребовали у властей отменить все мероприятия, поскольку в данный момент Азербайджан по-прежнему удерживает пленных, а сотни солдат числятся пропавшими без вести.