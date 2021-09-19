Глава МИД Франции объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона

Франция не стала отзывать посла из Великобритании на фоне ситуации с Австралией, так как знает оппортунистскую политику этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.

"Мы отозвали наших послов (из США и Австралии - ред.), чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений", - сказал министр в эфире France 2.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.